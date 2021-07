La prima Roma di Mourinho ne fa 10: in gol anche Zaniolo

Prima uscita per la Roma targata José Mourinho. La formazione giallorossa si è imposta con il risultato di 10-0 nel match contro il Montecatini, squadra che milita nel campionato di Eccellenza toscana. Sensazioni positive per lo ‘Special One’, che per la prima volta ha visto all’opera la sua squadra nel centro sportivo di Trigoria.

Tra i marcatori figura anche Nicolò Zaniolo, che ha trasformato in goal un calcio di rigore 311 giorni dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi nell’ultima stagione e lo ha costretto a saltare Euro 2020. Il centrocampista classe 1999, fascia di capitano al braccio, è pronto per la nuova stagione dopo il lungo calvario e vuole recitare un ruolo da protagonista con la Roma di Mourinho.

Oltre a quella di Zaniolo, il successo per 10-0 sul Montecatini porta le firme di Carles Perez, Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori, Nicola Zalewski, Amadou Diawara e Borja Mayoral, oltre a un’autorete di Santi. Lo spagnolo ex Real Madrid è stato il mattatore di giornata con una tripletta.

OMNISPORT | 15-07-2021 20:55