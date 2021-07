Pedro-Roma, sarà addio: il Genoa sogna il grande colpo

Il Genoa sogna il grande colpo. Archiviata una stagione davvero poco esaltante, quest’anno il Grifone vuole programmare un anno tranquillo, con la salvezza da raggiungere con tranquillità, il prima possibile.

Per farlo, la dirigenza rossoblu stsa cercando di costruire una squadra forte ed è per questo che come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Genoa starebbe pensando di fare un tentativo per Pedro: Preziosi vorrebbe regalare al suo tecnico Ballardini un attaccante con personalità ed esperienza, di grande spessore internazionale insomma, caratteristiche che corrispondono alla perfezione al profilo dell’ex Chelsea.

Da capire quale sarebbe la formula del trasferimento e, in caso di prestito, in che parti verrebbe ripartito il pagamento dello stipendio: Pedro infatti percepisce 3 milioni netti, cifra non indifferente per le casse del ‘Grifone’.

Potrebbe quindi già essere volta al termine dopo una sola stagione l’esperienza di Pedro con la maglia della Roma: José Mourinho non lo ha convocato per il ritiro e questa esclusione appare, ovviamente, come l’anticamera di una cessione.

OMNISPORT | 23-07-2021 09:02