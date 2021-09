Mourinho invita a pregare San Pietro per il mercato della Roma

Con l’instaurarsi della consuetudine di ascoltare, nuovamente, Josè Mourinho ai microfoni che una battuta, una frase totemica, una qualche innovazione in grado di superare tutte le sacralità della comunicazione calcistica ce l’aspettavamo, fin dall’annuncio. E qualche bellezza, qualche esempio vibrante già c’è stato tant’è che quasi si potrebbe parlare di una letteratura su Mourinho e questa Roma, capace di entusiasmare i tifosi come poco altro in queste partite di inizio campionato.

Mourinho, dichiarazioni da leader dopo la vittoria della Roma

La Roma vince per 5-1 sul CSKA Sofia in Conference League, ma Mou ai microfoni di Sky Sport ha da dire altro:

“Dobbiamo essere sempre più squadra, nella sconfitta come nella vittoria. Abbiamo vinto sei partite, ma sei non sono sessanta. C’è ancora da lavorare. Non abbiamo giocato bene. Lorenzo Pellegrini sta crescendo? Si cresce tutti insieme. Pellegrini ha un potenziale enorme e nei prossimi giorni firmerà il rinnovo di contratto con la Roma”.

La situazione tranquillità e il mercato della Roma

Insomma, il mercato ovvero i rinforzi per sostenere più fronti preoccupa l’allenatore portoghese anche se è una considerazione che trapela, è ancora tra le righe:

“Oggi avevo a disposizione una super panchina, con tante opzioni offensive: questo mi ha dato tranquillità. Ho già detto che proprio la nostra panchina può fare la differenza rispetto alle altre squadre di questa competizione. Abbiamo terminato con quattro centrali in difesa”. E fin qui, tutto bene.

Ma è poi quando si rivolge ai santi, nello specifico a San Pietro che si capisce dove vada a parare il buon Mourinho:

“Bisogna stare attenti agli acciacchi. Siamo una squadra che deve andare a San Pietro a pregare per non avere infortuni. Abbiamo dei limiti che dobbiamo gestire perché il campionato è una maratona”, la sua considerazione. E l’appello ai Friedkin che hanno investito su di lui, molto anche nella rosa ma che non hanno certo realizzato quello che dovrebbe essere il progetto dell’allenatore portoghese su questa Roma.

VIRGILIO SPORT | 17-09-2021 15:05