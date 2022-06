Mourinho manda un messaggio alla Roma sul mercato, tifosi scatenati

29-06-2022 12:13

I sogni e le suggestioni più stuzzicanti di un mercato che è pronto ad accendersi da un momento all’altro portano addirittura a Cristiano Ronaldo, o magari a Cavani. I tifosi della Roma immaginano un colpo a sensazione, un affare in entrata che possa riempire d’entusiasmo la Capitale come e più della Conference League vinta lo scorso maggio a Tirana. Mentre rumors e indiscrezioni fanno il giro dei social, però, la realtà parla di un solo colpo ufficializzato dai giallorossi: Matic.

Roma, manca l’affondo per Celik e Frattesi

Troppo poco per un vincente come José Mourinho. Ritrovarsi a pochi giorni dall’inizio della preparazione con una rosa ancora largamente incompleta, con situazioni spinose come quella relativa a Zaniolo e con i rinforzi che non arrivano – Celik e Frattesi sono vicini da giorni, manca però l’affondo decisivo – non deve essere una bella sensazione per lo Special One, rientrato a Londra dopo un periodo di vacanza in Namibia. Il tecnico portoghese pensava di poter programmare serenamente la nuova stagione, invece è tutto in alto mare.

Roma, è tutto fermo: il messaggio di Mourinho

Forse è proprio questo che lo ha spinto a postare sui suoi canali social una foto piuttosto enigmatica, contenuta in una storia su Instagram in cui si vedono i piedi dell’allenatore poggiati su un tavolo, con il compiuter chiuso e spento e alcuni fogli griffati As Roma completamente in bianco e una scatola di pennarelli ben chiusa. Un fotogramma che rinvia a una sorta di paralisi, di stasi, di stallo. Almeno, questo è quello che hanno ipotizzato molti tifosi giallorossi.

Paralisi Roma, i tifosi trovano il responsabile

Sui social è bagarre. Tanti i messaggi dei tifosi romanisti, che condividono le preoccupazioni dell’allenatore. “Tutta colpa di Tiago Finto che parla tanto e poi non conclude”, scrive Armando parafrasando il nome del ds Tiago Pinto. “Mourinho vorrebbe lavorare, ma cosa studia se non sono arrivati nuovi acquisti?”, chiede un altro fan. “Altro che squadra pronta per il ritiro, speriamo sia pronta per la quinta di campionato”, scrive allarmato Genius. “A una settimana dal raduno Mourinho non sa come cambiare la squadra visto che l’unico arrivo è stato fin qui Matic“, la constatazione di Princeps.

