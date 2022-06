28-06-2022 14:12

Nell’era di whatsapp un audio può suggellare l’inizio di un’era epica, celebrata in un assembramento di parole e citazioni che affiderebbero a Cristiano Ronaldo la guida della Capitale, dopo una cerimonia dal tratto simbolico, promossa in quello Stadio Olimpico, dal nome altrettanto evocativo.

Calciomercato pazzo per Ronaldo alla Roma

Il calciomercato corre anche su un audio che, inoltrato senza interruzione da giorni, ha suscitato un moltiplicarsi di suggestioni, ipotesi, romantiche associazione tra Cristiano Ronaldo, la Roma e Mourinho: un ricongiungimento che evoca il Real Madrid più meraviglioso e imbattibile, ma per le concrete possibilità economiche dei Friedkin di sostenere un ingaggio stellare come quello di CR7, convinto che lasciare Manchester sia l’unica via percorribile.

“La Roma ha prenotato lo stadio Olimpico per il 29 giugno, giorno della festa dei patroni della città, per presentare un grande evento”. “Cristiano Ronaldo ha firmato per la Roma a Maiorca qualche giorno fa, è fatta!”, i messaggi di questi giorni che hanno alimentato le speranze dei tifosi e di ignota origine e riportati dai media romani.

La Roma ha prenotato l’Olimpico per il 29 giugno: la ragione

E anche se gli esperti si mostrano cauti, i giornali romani insistono nel riportare – citando le loro fonti – i contati tra le parti e la fondatezza della possibilità che si possa trattare.

La Roma, effettivamente, ha prenotato per mercoledì prossimo lo Stadio Olimpico ma per portare la Coppa, simbolo del titolo della Conference League vinta a Tirana un mese fa, all’interno dello stadio Olimpico, dove verrà esposta nel nuovo museo a partire dal 7 luglio a beneficio di chi volesse conoscerla da vicino.

Un evento che, i tifosi, auspicavano potesse essere accompagnato dall’annuncio di u grande colpo di mercato del livello di Cristiano Ronaldo o, se l’Inter continuerà a ritenerlo una seconda opzione, del buon Paulo Dybala che non deluderebbe le aspettative dei romanisti.

Le piste alternative per Cristiano Ronaldo

Per Ronaldo, dopo il rifiuto all’Inter Miami di David Beckham e il diniego da parte del Bayern Monaco per l’ingaggio da 27 milioni e più a stagione, le possibilità concrete di stringere un accordo a breve con una top di Serie A entro il 30 giugno (pensiamo al decreto crescita) sono davvero esigue.

Rimarrebbero plausibili le più che plausibili occasioni di contatto con il Chelsea, anche se Cristiano sembrerebbe preferire altre mete, diverse dalla Premier, e il ritorno romantico al club che lo ha lanciato nel panorama calcistico internazionale, lo Sporting Lisbona.

Con un certo interesse da parte degli scommettitori, molto attenti ai prossimi sviluppi sul futuro del fenomeno portoghese.

