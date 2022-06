Clamoroso Roma: José Mourinho vuole Gareth Bale

10-06-2022 15:23

Nella giornata di oggi, El Nacional lancia una notizia che se confermata avrebbe del clamoroso. José Mourinho vorrebbe ingaggiare per la prossima stagione Gareth Bale, giocatore che però ha allenato pochissimo essendo andato via da Madrid un anno prima l’arrivo del gallese, e si sono incontrati poi per qualche mese al Tottenham.

Bale ha concluso il proprio contratto coi Blancos e ha appena raggiunto la qualificazione in Qatar con il suo Galles. Potrebbe essere il secondo colpo a parametro zero della Roma dopo Matic, ma servirà trovare l’accordo sull’ingaggio.

