Conference League: cosa si vince. Il montepremi milionario e la coppa

25-05-2022 17:20

La Conference League è la più giovane delle tre coppe per club della Uefa. E’ alla prima edizione. Nata con il proposito di rendere protagoniste anche squadre di seconda fascia o di paesi altrimenti esclusi dai trionfi di Champions ed Europa League, ha un bel montepremi in palio, si parla di un bel gruzzolo per tutte le squadre partecipanti, comprese quelle che hanno fatto una piccola comparsata nelle fase preliminari.

Il Montepremi della Conference League

Il montepremi complessivo della Conference League è di 265 milioni di euro. Ogni squadra ottiene dei premi in rapporto ai meriti sportivi: ossia a mano a mano che passa i livelli o ottiene delle vittorie. Questa la tabella dei premi previsti

QUALIFICAZIONI Eliminazione 1° turno 150mila Eliminazione 2° turno 350mila Eliminazione 3° turno 550mila Eliminazione ai playoff 750mila Qualificazione alla fase a gironi 2,940milioni FASE A GIRONI Partita vinta 500mila Partita pareggiata 166mila Primo posto nel girone 650mila Secondo posto nel girone 325mila TURNI ELIMINAZIONE DIRETTA Qualificazione ai sedicesimi 300mila Ottavi: qualificata 600mila Quarti: qualificata 1 milione Semifinale: qualificata 2 milioni Finale: sconfitta 3 milioni Finale: vittoria 5 milioni

Quindi calcolatrice in mano significa che fin qui la Roma ha guadagnato 13,7milioni di euro e il Feyenoord 13,8milioni. Insomma sono praticamente pari. Quindi solo la finale creerà una vera differenza tra le due. In palio ci sono 5milioni per chi vince la finale e 3milioni per chi perde.

La coppa della Conference League

Il vincitore si porta a casa anche una bella coppa che somiglia un po’ a quella della Europa League, ma ha il suo significato.

Fonte: Gettyimages

Dimensioni del trofeo

Misura 57,5 cm e pesa 11 kg.

Misura 57,5 cm e pesa 11 kg. Come è fatto il trofeo della Conference

Si legge sul sito Uefa: “È composto da 32 spine esagonali – una per ogni squadra nella fase a gironi della competizione – che si torcono e si incurvano dalla base del trofeo. La forma curva delle spine trae ispirazione dal volo di un pallone verso la porta, il momento di massima trepidazione per i tifosi”.

Si legge sul sito Uefa: “È composto da 32 spine esagonali – una per ogni squadra nella fase a gironi della competizione – che si torcono e si incurvano dalla base del trofeo. La forma curva delle spine trae ispirazione dal volo di un pallone verso la porta, il momento di massima trepidazione per i tifosi”. In che materiale è fatto

Sempre il sito ufficiale dice che: “La base e il piano sono realizzati in ottone spazzolato a mano con effetto acciaio galvanizzato opaco, mentre le spine presentano una finitura argento lucido. La coppa è stata disegnata dallo studio londinese Pentagram”.

Per seguire la finale di Conference League Roma-Feyenoord, vieni su Virgilio Sport

VIRGILIO SPORT