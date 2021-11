Mourinho mantiene la promessa: regalate le scarpe ad Afena-Gyan

22-11-2021 22:04

Gli è bastato poco tempo per lasciare il segno con una doppietta inaspettata e, per questo motivo, ancora più bella: Felix Afena-Gyan ha trovato le prime due reti in Serie A al ‘Ferraris’ in Genoa-Roma, regalando più di un sorriso a José Mourinho.

Il tecnico portoghese si è goduto alla grande l’exploit del suo gioiello e, ai microfoni di DAZN, aveva anche rivelato una promessa fatta al 18enne ghanese.

“L’abbraccio finale di Afena-Gyan? Gli avevo promesso che gli avrei comprato delle scarpe che gli piaccono tanto e che costano tanto, 800 euro. E lui è venuto lì a ricordarmelo: domani mattina sarà la prima cosa che farò”.

Felix Afena-Gyan fa il fenomeno e Mou mantiene la promessa: scarpe arrivate

Detto, fatto: Mourinho si è diretto in negozio per accontentare Afena-Gyan che ha accolto con estremo piacere il dono del suo allenatore, ripagato con una vittoria che ha permesso alla Roma di restare sulla scia del quarto posto occupato dall’Atalanta.

Un regalo che lo stesso ‘Special One’, forse, si augurava di fare: se i risultati sono questi, poco male se è il conto in banca a risentirne.

