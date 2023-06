Niente Arabia Saudita, almeno per ora, per il tecnico portoghese

14-06-2023 20:29

José Mourinho ha incontrato a Londra il presidente dell’Al-Ahly, che poche settimane fa gli aveva offerto un contratto faraonico per andare a lavorare in Arabia Saudita.

Lo Special One ha nuovamente ribadito la sua intenzione di voler ancora allenare nel calcio europeo, ma non ha escluso di voler provare un’avventura del genere in futuro. All’incontro era presente anche Matt Odonohoe, presidente della CAA Stellar. Lo riporta laroma24.it.