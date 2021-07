Mourinho-Tagliavento: dalle manette ai sorrisi, carramba che sorpresa

Tra le tante immagini di Josè Mourinho versione Inter una in particolare è rimasta impressa per sempre nell’immaginario collettivo, al di là delle frasi celebri e delle esultanze nell’anno del Triplete. Era il 20 febbraio del 2010 e lo Special One fu immortalato da tutte le telecamere durante Inter-Sampdoria per il celebre gesto delle manette dopo due espulsioni nelle fila nerazzurre giù durante il primo tempo, quelle di Walter Samuel e Ivan Cordoba. Un gesto iconico che ancora oggi viene ricordato in tutto il mondo.

Tagliavento aspettava ancora le scuse da Moruinho

L’arbitro di quella gara era Paolo Tagliavento, oggi dirigente della Ternana, che recentemente aveva ricordato la vicenda a ‘Il Messaggero’: “Durante la partita non me ne accorsi perché lo fece quando non guardavo verso le panchine. Mi fu riferito dopo, ma pur restandoci male non me la presi perché le decisioni arbitrali erano state tutte corrette. Le scuse? Non sono mai arrivate, ma credo che rivedendolo anche lui non sia stato contento di quel gesto. Credo che faccia parte del suo carattere e del suo essere allenatore: deve tenere sempre alta la tensione all’interno della squadra per garantirsi più del 100 per cento dai suoi giocatori”.

Tagliavento e Mou, la pace scoppia via social

L’occasione per ritrovarsi c’è stata ieri: l’amichevole tra la Ternana e la Roma, vinta dai giallorossi ieri per 2-0. L’ex fischietto, vice presidente della Ternana, ieri è stato ospite a Trigoria per l’amichevole contro la Roma e sul suo profilo Instagram, ha postato una foto insieme proprio allo Special One: “Che piacere ritrovarsi”. Niente manette, solo sorrisi e tanti commenti dei follower: “Chissà se se ricorda le manette….. Grande Paolo” o anche: “Grande Paolo e grande mister!” e infine: “Ti ha rifatto il gesto delle manette?”.

SPORTEVAI | 19-07-2021 10:32