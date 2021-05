Tagliavento: "Manette? Mourinho non si è mai scusato"

Se c’è un’immagine-simbolo, oltre alle tante legate alle numerose vittorie conseguite con l’Inter, del periodo trascorso in Italia da José Mourinho questa è sicuramente quella che vede il tecnico portoghese fare il celebre gesto delle manette per contestare la direzione arbitrale di Paolo Tagliavento durante Inter-Sampdoria del 20 febbraio 2010 contrassegnato da due espulsioni nelle fila nerazzurre giù durante il primo tempo, quelle di Walter Samuel e Ivan Cordoba.

Proprio l’ex arbitro, oggi dirigente della Ternana, ha parlato del ritorno in Italia dello Special One, sulla panchina della Roma, in un’intervista a ‘Il Messaggero’:

“Durante la partita non me ne accorsi perché lo fece quando non guardavo verso le panchine. Mi fu riferito dopo, ma pur restandoci male non me la presi perché le decisioni arbitrali erano state tutte corrette. Le scuse? Non sono mai arrivate, ma credo che rivedendolo anche lui non sia stato contento di quel gesto”.

Secondo Tagliavento, Mourinho è il profilo di allenatore ideale per la Roma: “Credo che faccia parte del suo carattere e del suo essere allenatore: deve tenere sempre alta la tensione all’interno della squadra per garantirsi più del 100 per cento dai suoi giocatori. Sono certo che oggi, come allora, nessun arbitro di serie A si farà condizionare. Alla Roma può fare bene perché una delle sue forze è isolarsi dall’ambiente che lo circonda”.

OMNISPORT | 05-05-2021 11:43