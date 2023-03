Mtb: Nibali brilla alla Cape Epic 2023

Dopo la prima tappa è settimo insieme al compagno Porro

Vincenzo Nibali in evidenza al Cape Epic 2023. Nono posto nel cronoprologo (Meerendal Wine Estate, 27 km) e settimo posto nella prima tappa (Hermanus-Hermanus) per l’ex campione su strada impegnato nella garda che si dispute in Sudafrica insieme a Samuele Porro (cinque volte campione tricolore Marathon) nella formazione Italian Friends. Nibali dimostra così la sua voglia di fare bene anche in mountain bike.

La prima tappa è andata a un altro italiano, Fabien Rabensteiner, che corre in coppia con il belga Wout Alleman nel team Wilier Pirelli Factory.

In classifica generale, guidata da Schurter e Frischknecht (Scott-Sram Mtb), il duo Rabensteiner-Alleman è in quarta posizione e quello Porro- Nibali in settima.

Domani la seconda tappa Hermanus-Hermanus di 116 chilometri con un dislivello di 1.850 mt. Conclusione domenica 26 marzo a Val de Vie Estate-