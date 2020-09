Mughini: Inter forte ma vincerà il migliore come in ultimi 9 anni

Un elogio a Ronaldo, una tiratina d’orecchie a Pirlo e un applauso anche ai rivali di sempre dell’Inter. Giampiero Mughini commenta così su Dagospia la giornata di campionato e si sofferma sulle sofferenze della “sua” Juve, ricordando le parole di Nils Liedholm: “al football si gioca meglio in dieci che in undici, e difatti la Juve l’azione la migliore di tutte l’ha giocata quando erano in dieci, una palla mandata sulla destra, un bianconero che si avventa e crossa, in centro area Ronaldo che si erge in aria, si torce e la batte di testa in rete a pattare il 2-2”.

Mughini conta solo due tiri della Juve

Lo scrittore tifoso non si sofferma sui giocatori più deludenti ma sottolinea che “In tutto e per tutto la Juve ha fatto due tiri nella porta giallorossa, entrambi di Ronaldo, il rigore e la palla colpita di testa. 2-2 il risultato finale. In nulla e per nulla la Juve ha mai dimostrato di valere più della Roma. Merito della Roma o demerito della Juve? Non lo so proprio”.

Per Mughini il migliore della Juve è stato…Spinazzola

“Andrea Pirlo aveva messo in campo una squadra che più offensiva non si può, cinque o sei giocatori proclivi all’attacco: due tiri in porta in tutti e 90 i minuti…Il migliore della Juve è stato Spinazzola, solo che adesso indossa la maglia giallorossa”.

Infine il pronostico: “Dovessi dire la verità, mi ha impressionato molto di più l’Inter che era riuscita a vincere una partita in cui il sovrumano Franck Ribéry li aveva condannati a morte. Un torneo aperto, apertissimo? Credo proprio di sì. Vinca il migliore, come da nove anni accade sempre”.

