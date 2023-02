Muguruza e il momento no: "Ero ossessionata dalle vittorie"

La tennista spagnola, oggi, è numero 83 al mondo

07-02-2023 15:04

Garbine Muguruza non sta vivendo un momento dei migliori. Dopo anni al top delle classifiche WTA è attualmente al numero 83.

L’iberica ha spiegato cosa sta passando in un’intervista rilasciata a The National: “Nel tennis tutto cambia molto velocemente, questo sport non ha memoria. Una settimana le cose possono andare molto male per te e quella dopo puoi anche vincere un torneo.Mantenere la calma è essenziale, essere abbastanza umile da accettare la situazione e continuare a lavorare. Sono una giocatrice che ha avuto alti e bassi nella sua carriera, ho esperienza e devo semplificare le cose”.

E ppi:: “L’anno scorso ho messo troppa pressione su me stessa, ero ossessionata dal vincere le partite e rimanere costantemente al top. Questo non mi ha aiutato. A questo punto della mia carriera, la classifica non è fondamentale, anche se so che devo portare a casa i match per migliorare un po’

Tra i prossimi impegni Abu Dhabi, dove affronterà Karolina Pliskova, ex numero uno del mondo.