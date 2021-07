Mulattieri a Crotone per riconquistare l'Inter

Solo un arrivederci. Samuele Mulattieri e l’Inter si salutano e si danno appuntamento alla prossima estate. Il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con il Crotone per il trasferimento in prestito secco dell’attaccante classe 2000.

Fino ad ora è stato un 2021 da sogno per l’attaccante di La Spezia, che ora spera di proseguire il trend positivo anche con la squadra di Francesco Modesto. L’obiettivo di Mulattieri è quello di conquistare un posto da titolare con la maglia degli ‘Squali’ e farlo a suon di goal nel campionato di Serie B.

Quest’anno, il 21enne ha già dimostrato di avere un fiuto eccellente per la rete. Dopo i primi sei mesi di ambientamento, Mulattieri ha messo a segno da inizio 2021 ben 13 goal con la maglia del Volendam, club olandese di Eerste Divisie, la seconda serie. Uno ‘score’ eccellente con cui ha trascinato la sua squadra fino ai playoff promozione e che gli ha permesso di condividere con Moise Kean il primato di goleador italiano all’estero e di ottenere la convocazione per il ritiro della nuova Inter di Simone Inzaghi.

Mulattieri aveva già dimostrato di saper fare goal nel 2019, quando dopo un anno d’anonimato con la maglia dell’Inter Primavera si riscattò mettendo a segno 15 reti. Un bottino che gli permise di laurearsi capocannoniere del girone. Poi la decisione di volare in Olanda, agli ordini dell’ex calciatore nerazzurro Wim Jonk, e goal a grappoli. “La passata stagione al Volendam è stata molto positiva: per me era la prima volta tra i professionisti e la prima volta all’estero, in un campionato che non conoscevo: sono stato bravo ad adattarmi velocemente anche grazie alle persone che mi hanno aiutato ad esprimermi, tra le quali sicuramente Wim Jonk” ha dichiatato ai canali ufficiali del club nerazzurro.

Il sogno Inter si interrompe, ma solo momentaneamente per Samuele Mulattieri: l’attaccante classe 2001 passa al Crotone con l’obiettivo di accumulare minutaggio e continuare a segnare tra i ‘grandi’, ma questa volta in Italia. “È bellissimo essere di nuovo qui: l’Inter è sempre stata la mia squadra del cuore perciò non c’è cosa più bella che allenarsi qui” le parole del giovane attaccante durante il ritiro.

Non un addio, ma solo un arrivederci. Samuele Mulattieri va al Crotone a titolo temporaneo con l’obiettivo di conquistare – e questa volta definitivamente – una chance con la sua Inter.

OMNISPORT | 24-07-2021 09:54