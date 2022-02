Muntari torna in campo a tre anni di distanza

01-02-2022 23:59

A quasi tre anni di distanza dall’ultima gara ufficiale, Sulley Muntari tornerà a vestire i panni del calciatore professionista.

Lo farà in Ghana con la maglia degli Hearts of Oak, club di Accra campione nazionale in carica che ha deciso di dare all’ex Milan una nuova chance offrendogli un contratto di un anno con opzione per il secondo.

Muntari inevitabilmente avrà un po’ di ruggine da smaltire (l’ultima esperienza risale al 2019 con l’Albacete) ma, grazie a questa nuova opportunità, potrà provare a 37 anni a togliersi ulteriori soddisfazioni personali.

