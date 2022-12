Muriqi, da meteora alla Lazio a obiettivo del Real Madrid

13-12-2022 08:53

Lo avevamo lasciato come operazione di mercato completamente fallimentare da parte della Lazio, con una sola rete in campionato nel giro di un anno e mezzo, tra il 2020 e il lo scorso gennaio 2022. Oggi, Vedat Muriqi è arrivato addirittura a essere oggetto di mercato del Real Madrid.

Quella di Maiorca, per l’attaccante kosovaro ex Fenerbahçe, è stata una vera e propria rinascita: 5 reti in 16 presente nella seconda parte della passata stagione, addirittura 8 in 12 partite disputate quest’anno nella Liga con la maglia del principale club delle Isole Baleari. I Blancos di Carlo Ancelotti hanno puntato il mirino su di lui ma, secondo il Messaggero, non basterebbero 20 milioni per portarlo a Madrid. Intanto, la Lazio segue interessata gli sviluppi della vicenda, avendo diritto al 45% sulla futura cessione di Muriqi.