Murray: "Musetti è il tennista che mi diverte di più"

Nonostante i tanti infortuni alle spalle e anche i 34 anni, Andy Murray è ancora su un campo da tennis. A Cincinnati ha superato il primo turno battendo Gasquet. Ha rilasciato delle dichiarazioni riprese dalla Gazzetta, dichiarazioni che ci riguardano da vicino visto che lo scozzese ha incoronato l’italiano Musetti.

«Federer, Nadal ed io non abbiamo disimparato a giocare, semplicemente non possiamo più dominare fisicamente come prima. Credo che di quella che fu la Next Gen, Medvedev sia il più pronto a prendere il nostro posto, sarà il prossimo numero uno anche se deve migliorare sulla terra rossa. Mi piace anche Tsitsipas, ha avuto un inizio di stagione molto brillante ma adesso deve confermarsi. Però se devo fare il nome di un giovanissimo che potrà costruire qualcosa di importante nel futuro, dico lo spagnolo Alcaraz, perché ha un gioco completo e a quanto mi dicono una testa da campione. Ma di quella generazione, il tennista che mi diverte di più è sicuramente Musetti».

OMNISPORT | 18-08-2021 08:55