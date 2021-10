Museo delle cere, a Dubai Ronaldo ancora con la maglia della Juventus

19-10-2021 07:21

Da ormai qualche ora, anche Dubai ha il suo sito di Madame Tussauds , la celebre riproposizione del museo delle cere di Londra che, peraltro, può essere visitata in un totale di 26 luoghi tra Europa, USA, Asia e Oceania.

Tanti i vip rappresentati in maniera più o meno fedele: si va dall’ex presidente americano Donald Trump all’attore Will Smith, passando per Tom Cruise, David Beckham e Lewis Hamilton.

Immancabili anche gli attuali grandi protagonisti del mondo del calcio : presenti sia Lionel Messi che Cristiano Ronaldo , anche se nel caso del portoghese bisogna annotare un’imprecisione piuttosto eclatante.

‘CR7’ è stato infatti raffigurato con la maglia della Juventus , nonostante da fine agosto sia tornato ad essere un giocatore del Manchester United che lo ha riaccolto dopo dodici anni passati tra Madrid e Torino.

Chissà cosa penseranno i tifosi bianconeri, ancora scottati per l’addio improvviso del loro vecchio idolo: magari qualcuno di loro volerà a Dubai per poterlo ammirare, per un’ultima volta, con addosso la casacca del suo cuore e rimembrare i tempi andati.

OMNISPORT