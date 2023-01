Musetti, allarme rientrato: presenza confermata agli Australian Open

10-01-2023 11:27

Sospiro di sollievo, Lorenzo Musetti parteciperà regolarmente agli Australian Open.

Il dolore alla spalla patito nell’ultima sfida contro gli Usa nella finale di United Cup aveva fatto temere che si potesse trattare di uno stop ben diverso invece gli esami strumentali hanno evidenziato solo una forte infiammazione che dovrebbe guarire in tempo per l’appuntamento clou del mese di gennaio. Lo stesso Musetti ha affermato: “In Australia ho vissuto momenti bellissimi, a Melbourne ho vinto l’Australian Open Junior, sono felice di ripartire da qui, voglio migliorare ancora ed avvicinare il più possibile la top 10 (oggi è il n.19 nel ranking).

Cauto ottimismo anche per quanto riguarda le condizioni di Jannik Sinner. L’infortunio all’inguine non sta destando particolare preoccupazione, l’altoatesino si sta allenando a Melbourne ed il 12 gennaio sarà in campo per l’esibizione del Kooyong Classic a pochi km dal Melbourne Park dove il prossimo lunedì sarà la volta del grande Slam.