Musetti: "Atp Finals entro il 2025"

Lorenzo Musetti, uno degli astri nascenti del tennis italiano, si è raccontato al Corriere della Sera. Le due figure più importanti per lui sono il nonno Renzo e il tecnico Simone Tartarini: “Secondo mio nonno non giocavo mai bene. Mi arrabbiavo, ma ora mi rendo conto che era per darmi delle motivazioni. Simone è stato una specie di babysitter, importante nella fase della mia crescita. Mi sento in debito con lui”.

Musetti utilizza il rovescio a una mano: “Gioco il rovescio a una mano da quando avevo 9 anni: piaceva a mio padre e mi è venuto spontaneo. Simone, piuttosto, ha cercato di svecchiarmi: quando ci siamo incontrati facevo troppe azioni in back, troppe smorzate. Mi ha incanalato verso un tennis più moderno. Come dice lui, viene prima la torta e poi la ciliegia”.

Il confronto con Sinner: “Jannik è tre step davanti a me, lo ringrazio ma il più forte ora è lui. Ad essere al centro dell’attenzione mi fa un grande favore: agli Internazionali ero più stanco per le interviste che per aver eliminato Wawrinka. Io ho così tante soluzioni che spesso vado in conclusione e mi confondo…Sinner ne ha tre o quattro che fanno davvero molto male e non sbaglia mai“.

Sul futuro: “Conterà aver giocato il più possibile e ad alto livello. Le ATP Finals sono lontane però sarebbe bellissimo realizzare questo sogno entro il 2025. Mi ci vedo“.

