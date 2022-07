Musetti, coach Tartarini: "Il meglio deve arrivare, Lorenzo sta lavorando"

27-07-2022 10:31

Dopo la vittoria di Amburgo crescono ancora di più le aspettative su Lorenzo Musetti.

L’azzurro, da anni è seguito da Simone Tartarini, coach storico che ha parlato a Gazzetta Dello Sport. «Da quando lo seguo, non l’ho mai dovuto riprendere per una allenamento saltato o un consiglio non seguito. È un ragazzo serissimo, ma molto critico con se stesso ed è questo che lo ha spesso frenato: si arrabbia se le cose non vanno, perde la concentrazione a discapito delle qualità della preparazione e della partita. Ma ci sta lavorando».

Poi Tartarini, ammette come il tennista di Carrara sia seguito da un anno da una mental coach messa a disposizione dalla Federtennis: «Non c’è dubbio che a volte avverta il peso della pressione esterna: lo considerano un predestinato da almeno tre anni».

E sulle voci che lo volevano allontanare da Musetti, Tartarini non dà troppo peso: «Mi sento uno di famiglia con Lorenzo, condivido tutto, parlo di tytto non c’è mai stata la necessità di pensare a un affiancamento».

Infine spiega che per scommessa i due si faranno lo stesso tatuaggio, una frase di una canzone amata da Musetti: «Il meglio deve ancora venire»-