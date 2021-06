Musetti piega Cecchinato ed è negli ottavi del Roland Garros

Lorenzo Musetti non finisce di stupire. Il 19enne di Carrara ha vinto il derby contro Marco Cecchinato in cinque set con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3 e vola negli ottavi di finale del Roland Garros.

Poco più di tre ore di battaglia durante le quali si sono visti finalmente due ragazzi giocare un bel tennis a livello tecnico, in particolare quello di Musetti è davvero scintillante e pieno di colpi di incredibile talento. Il 28enne palermitano si aggiudica il primo set facendo un unico break nel secondo game, stesso copione nel secondo ma a favore del toscano, nel terzo invece Lorenzo fa il break ancora nel secondo game ma subisce l’immediato contro break per poi operare l’allungo decisivo nell’ottavo gioco.

Sussulto d’orgoglio di Marco, semifinalista sulla terra rossa parigina tre anni fa, nel quarto set, che si aggiudica grazie a un break nel quarto game. Nel quinto Musetti vola 5-1 e serve per la prima volta per il match sul 5-2 ma perde la battuta, ha tre match point che non sfrutta sul 5-3 e servizio Cecchinato ma nel successivo chiude finalmente alla prima opportunità. Ora presumibilmente il carrarese se la vedrà col serbo numero 1 del mondo Novak Djokovic, che deve giocare contro il lituano Ricardas Berankis.

OMNISPORT | 05-06-2021 14:43