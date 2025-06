“Musetti doveva essere squalificato”: i media USA contro Lorenzo. L’accusa di Tiafoe e il precedente di Djokovic

Il tennista toscano ha rischiato di perdere la partita per squalifica per aver calciato la pallina verso una giudice di sedia e ora il caso fa discutere

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Lorenzo Musetti conquista un vero e proprio sogno arrivando in semifinale al Roland Garros. Ma il toscano ha rischiato grosso contro Frances Tiafoe quando ha calciato la pallina verso un giudice di sedia, un incidente che gli è costato solo un warning ma che avrebbe potuto portare anche alla sua squalifica.

L’ammonizione nel secondo set

L’unico momento in cui Lorenzo Musetti non è stato davvero in controllo della situazione arriva nel secondo set. Il tennista toscana perde quasi subito il servizio, lascia per strada molte occasioni di restituire il favore a a Tiafoe e perde un po’ la pazienza. Lorenzo calcia via con il piede sinistro una pallina che i raccattapalle gli stavano passando prima del turno al servizio, con la pallina che finisce per colpire inavvertitamente un giudice di linea. Il giudice di sedia però sembra non essersi accorto di quello che succede, è Tiafoe a segnalargli l’accaduto e a “fare la spia” ma a quel spunto scatta in automatico il warning. Ma in quella occasione Musetti ha rischiato anche qualcosa di più, fortunatamente il suo “tiro” non era particolarmente forte o violento.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attacco dei media USA

L’episodio che è passato quasi inosservato rimbalza invece con grande veemenza sui media americani con l’emittente TNT che sta coprendo l’evento francese che pubblica un post con il video dell’accaduto e anche se non arriva un’accusa precisa nei confronti dell’azzurro, lascia intendere che forse il warning ricevuto dal toscano non sia stata la decisione giusta. E sul post che viene condivido sulla pagina X arrivano le accuse dei tifosi che si lanciano ancora una volta contro il tennis italiano: “Gaudenzi continua a difendere i suoi giocatori”. E ancora: “Questo è un chiaro esempio di squalifica, non c’è neanche da commentare”. E il toscano ora potrebbe fare i conti con una multa da parte degli organizzatori del torneo.

Musetti-Tiafoe: le emozioni del match

L’accusa di Stubbs

Tra le voci di accusa nei confronti del tennista italiano c’è anche quella di Rennae Stubbs, ex allenatrice di Serena Williams, che si scaglia senza mezzi termini contro l’azzurro: “E’ stato molto fortunato a essere ancora in campo. Non puoi calciare via una pallina e colpire un giudice di sedia senza essere squalificato. So che non intendeva fare quella cosa, è stato n gesto involontario. Ma ha continuato la partita e invece poteva essere spedito negli spogliatoi”. E c’è anche un precedente che viene tirato in ballo a proposito e riguarda Novak Djokovic che fu squalificato nel corso degli US Open nel 2020 per colpito una giudice di sedia con una pallina.

Roland Garros: il tabellone maschile