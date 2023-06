Musetti, Tartarini: "Lorenzo ha un gioco da top player"

L'opinione del tecnico del carrarese in vista di Wimbledon

27-06-2023 15:43

Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare il torneo di Wimbledon da n.15 al mondo. Una situazione di classifica tutto sommato buona visto il percorso fatto sin qui. OA Sport ha intevistato Simone Tartarini, allenatore del carrarese, per fare il punto sulla situazione in vista del torneo londinese: “Lorenzo è sicuramente cresciuto in consapevolezza e inizia a eseguire il piano di gioco con maggior precisione. Mi riferisco ai primi colpi nello scambio e alla posizione in campo. Tuttavia, non ha ancora la dovuta continuità e i suoi stati emotivi possono condizionarlo perché quando non è in fiducia va troppo indietro e, specie sull’erba, si va in difficoltà“.

Su Wimbledon: “La risposta scontata è fare il meglio possibile, ma quello che voglio vedere è il lavoro fatto in allenamento tradotto in partita. Se lui gioca con maggior convinzione in sé, allora il suo livello di tennis è da top player, altrimenti rischia maggiormente anche contro tennisti che hanno meno abilità di lui, ma sanno fare bene quelle “poche” cose“.

Sulle potenzialità di Alcaraz: ““Carlos è un marziano e ha una capacità di adattamento incredibile. Non è certo un “erbivoro”, ma più gioca e più migliora. Non penso che possa battere Nole, se dovessero incontrarsi in Finale a Wimbledon, ma vedremo…“.