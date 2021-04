Nadal punta ancora più in alto: "A Barcellona non sono stato perfetto"

Per dimenticare la sconfitta contro Rublev a Montecarlo, Rafael Nadal non poteva trovare davvero modo migliore che vincere per la 12ª volta il torneo di Barcellona.

Lo spagnolo però, nonostante il successo, non si è detto soddisfatto al 100% del livello del suo gioco visto che, contro Ivashka, Kei Nishikori e poi in finale, è stato costretto al set decisivo.

“Penso di essere stato capace di innalzare il mio rendimento con il passare dei turni. Ci sono ancora degli aspetti del mio gioco che possono essere migliorati, non sono stato perfetto. Credo davvero di poter giocare meglio su questa superficie e spero che la vittoria a Barcellona mi dia la spinta necessaria per raggiungere lo step successivo” ha affermato il maiorchino, bravo in finale a disinnescare uno Tsitsipas a tratti davvero impressionante.

“Mi piace come giocatore perché si vede che ha una grande passione. Ha talento e motivazione per sfondare, sta migliorando progressivamente in tutti gli aspetti del suo gioco. Ha le carte in regola per vincere ogni torneo a cui partecipa” ha ammesso il numero 2 del mondo.

OMNISPORT | 27-04-2021 20:24