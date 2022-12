Nainggolan: "A Roma, con la Juve di oggi avremmo vinto lo Scudetto"

13-12-2022 22:22

L’ex giocatore di Cagliari e Roma Radja Nainggolan è stato ospite su Tradizione Romanista. In un intervento in diretta Instagram, il belga ha parlato del suo passato nella Capitale:

“Adesso sono troppo vecchio per tornare alla Roma. Vivo per il calcio ma a modo mio, altri vivono per il calcio per quello che serve essere. Tuttavia in campo ho sempre dato il massimo. Ho ancora casa a Roma, potrei tornarci a vivere. Alla Roma abbiamo sempre avuto formazioni forti ma la Juve era imbattibile. Con la Juventus di oggi avremmo sempre vinto lo scudetto. Siamo sempre arrivati secondi. C’era tanta qualità. Non conosco Mourinho come allenatore. Posso parlare di quelli che conosco. Io divido i mister in due categorie: quelli bravi tecnicamente e quelli bravi emotivamente. Ho sempre avuto grandi mister. Mourinho è bravo, ha vinto tutto. Sono contento degli allenatori che ho avuto e non cambierei niente oggi”.

Una parentesi anche sul proprio futuro:

“Non lo so cosa farò. In Belgio ho parecchi occhi su di me. Vado avanti come sempre, potrei dare ancora molto. Alla fine ha sempre parlato il rettangolo verde”.