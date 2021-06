Nainggolan in un limbo: niente accordo con l'Inter né con il Cagliari

Il futuro di Radja Nainggolan continua ad essere avvolto dal mistero. O, quantomeno, sono svariati i nodi da sciogliere per definire la squadra in cui il belga giocherà nella prossima stagione. Con il Cagliari che attende di capire che possibilità abbia di riabbracciare un giocatore che ormai rappresenta un vero e proprio simbolo della squadra.

Come spiegato da ‘Sky Sport’, infatti, l’Inter e Nainggolan non hanno trovato l’accordo per la buonuscita di quest’ultimo. Questo però rappresenta anche un problema anche nell’ottica di un suo possibile ritorno in Sardegna. Lo stipendio attualmente percepito dal belga, infatti, è troppo oneroso per le casse isolane.

La situazione è dunque ferma, in una sorta di limbo che tiene attualmente Nainggolan lontano tanto dall’Inter quanto dal Cagliari.

OMNISPORT | 26-06-2021 23:09