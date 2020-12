Nainggolan torna a Cagliari: ufficiale il prestito dall'Inter

Come un déjà vu, riecco Radja Nainggolan per la terza volta al Cagliari, dove già aveva ritrovato la sua dimensione nella scorsa stagione e dove torna – ancora una volta in prestito – dall’Inter.

Il Ninja era arrivato ieri sera in Sardegna, dopo aver superato le visite mediche di rito, ed oggi il club sardo ha ufficializzato l’operazione, con tanto di suggestivo tweet ispirato a ‘Ritorno al futuro’, oltre al comunicato che specifica i termini dell’accordo coi nerazzurri. “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Radja Nainggolan che si trasferisce dall’Inter con la formula del prestito sino al termine della stagione”

Il centrocampista belga spera di ritrovare, con quel Di Francesco che lo conosce bene dai tempi della Roma, lo smalto che non si è mai visto a Milano, così come la fiducia di chi siede in panchina, visto che l’ostracismo di Conte non è mai venuto meno, anche dopo il reintegro nei ranghi di quest’anno.

La nota del Cagliari è piena di quel calore di cui Nainggolan ha bisogno per ripartire. “Come una lunga storia d’amore, tinta di rosso e di blu: il Cagliari e Nainggolan ancora una volta insieme. Perché il ragazzino diventato uomo e calciatore nell’Isola, partito per spiccare il volo ed ergersi sino a campione di livello assoluto, ha sempre portato con sé la bandiera della Sardegna, i Quattro Mori tatuati nel cuore. Tecnica, classe, leadership. Il Cagliari e Nainggolan, un legame fortissimo. Così forte che quando in un caldo pomeriggio di fine estate il belga, sardo di adozione, svuotava il suo armadietto ad Asseminello, tutti speravano si sarebbe trattato solo di un arrivederci: “Ci vediamo presto, Ninja”. Radja Nainggolan è tornato, pronto a indossare ancora la sua 4, a dar battaglia in mezzo al campo, a scrivere nuove pagine nel Cagliari. Ritorno al futuro, “Back to the future”. Beni torrau a Casteddu, Radja!”.

Non meno entusiasta dal canto suo il belga, come dimostrano le parole pronunciate al suo arrivo nell’isola. “Sono qui perché voglio ritrovare la gioia di giocare a calcio che in questa prima parte dell’anno mi è stato tolta. Se ho già sentito Di Francesco? Già in estate mi voleva qui, ora ci siamo riusciti. Vedo un Cagliari forte e competitivo, ho notato che manca una continuità durante la partita, ma con tanti giovani in rosa è normale e non è facile. Spero di mettere la mia esperienza a disposizione della squadra. Le mie condizioni? Ho letto cose assurde, sono integro e non vedo l’ora di giocare. Se resterò definitivamente? Ormai vengo spostato a destra e sinistra, vediamo…”.

