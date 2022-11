Nainggolan: “Tornare a Cagliari? Non escludo nulla”

18-11-2022 11:56

“Cagliari mi ha dato tanto, sono tornato due volte qui e penso anche io di aver dato tanto”. Con queste parole Radja Nainggolan esprime, ancora una volta, tutto il suo amore per Cagliari.

“Seguo sempre le partite, soprattutto adesso che ho anche più tempo, con me Rog e Nandez hanno fatto bene ma quest’anno sembra che manchi qualcosa, però la rosa è buona e di Liverani mi hanno parlato bene, la colpa non può essere solo sua, in serie B vinci quattro partite di fila e sei di nuovo tra le prime posizioni”.

Sul futuro: “Tornare a Cagliari? Con il presidente Giulini ho sempre avuto un ottimo rapporto, è sempre stato leale con me tranne l’ultimo anno, però le cose si possono risolvere, ho sempre detto ai miei amici che il Cagliari con me non sarebbe retrocesso, tornare sulla stessa lunghezza d’onda è possibile, se dovesse essere bisognerà trovare un’intesa che accontenti tutti, io non escludo nulla”.