Nakano: “Leclerc è bravo, ma Verstappen di più”

18-05-2022 11:12

Le modifiche tecnico-regolamentari hanno riportato in pista le monoposto ad effetto suolo.

Se lo scorso anno la sfida mondiale era riservata a Red Bull e Mercedes, questo inizio di stagione sta premiando l’ottimo lavoro della Ferrari. RImandata, o forse bocciata la Mercedes che continua ad avere grossi problemi, mentre ancora protagonista è la Red Bull.

Dal duello Verstappen-Hamilton, si è passati a quello tra Leclerc-Verstappen, con il monegasco al momento leader della classifica piloti che può vantare 19 punti di distacco sull’olandese.

L’ex pilota Shinji Nakano parlando delle differenze tra i due ha ammesso che per lui, il campione del mondo in carica è più forte rispetto al rivale ferrarista.

“La differenza nel loro stile di guida sta diventando più evidente quest’anno – ha dichiarato Nakano a as-web.jp – Leclerc e Sainz guidano le loro monoposto utilizzando tecniche diverse con queste auto a effetto suolo. Leclerc ad esempio predilige sovrapporre frenata e acceleratore, mentre Sainz è più tradizionalista poiché usa i freni e l’acceleratore separatamente.

Questa differenza, diventa ancor più evidente, nei punti in cui si pensa ‘Ferrari è debole a quella curva’ ed entra in gioco il modo in cui Leclerc guida. Secondo il mio punto di vista, il controllo della macchina e la determinazione di Verstappen quando si trova al limite, cioè, quando non puoi sbagliare, siano migliori rispetto a Leclerc. Nessuno dice che non sia bravo, ma ho l’impressione che Verstappen sia solo un po’ meglio, rispetto al monegasco”.

OMNISPORT