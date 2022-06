Napoli, agente Deulofeu: "Vuole la Champions con i partenopei"

16-06-2022 19:51

Alberto Botines, il procuratore di Gerard Deulofeu, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato del suo assistito ribadendo: “Lui sarebbe felicissimo di venire a Napoli e giocare la Champions con questa maglia”.

Non c’è stato alcun contattato tra il giocatore e Luciano Spalletti, ma Deulofeu non vede l’ora di giocare al fianco di Osimhen: “Gerard è un numero 10, una seconda punta nel reparto offensivo. Non è un trequartista, potrebbe fare coppia con Osimhen in attacco”.

