Napoli, agente Zerbin: "Vuole restare e convincere Spalletti"

10-06-2022 17:27

Alessio Zerbin vuole giocarsi le proprie chance con la maglia del Napoli e farà di tutto per restare in azzurro nella prossima stagione. A sottolinearlo è Furio Valcareggi, procuratore del giocatore insieme a Giulio Marinelli.

Intervistato da Radio Marte, l’agente ha spiegato che l’attaccante, la scorsa stagione in prestito in B al Frosinone, ha voglia di farsi notare: “Si è guadagnato la partenza per Dimaro, poi Spalletti lo valuterà. Ma noi vogliamo restare a Napoli, lui crede allo scudetto. Nelle squadre di Spalletti avviene sempre la sostituzione degli esterni, quindi ce ne vogliono 4 forti”.

