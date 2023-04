Napoli al lavoro: palestra per Osimhen e terapie per Simeone

Dopo il ritorno al successo in quel di Lecce, gli azzurri preparano l'andata dei quarti di Champions contro il Milan

08-04-2023 13:08

Archiviato il successo di Lecce, il Napoli si è ritrovato in questa vigilia di Pasqua per preparare l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, in programma a San Siro alle 21 di mercoledì prossimo.

Come di consueto, chi ha giocato a Via del Mare, oggi ha fatto esclusivamente lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo una prima fase di attivazione e potenza aerobica, hanno giocato una partita a campo ridotto. Lavoro individuale in palestra per Victor Osimhen, terapie per Simeone, che nei prossimi giorni si sottoporrà a esami strumentali dopo aver accusato un risentimento alla coscia destra a Lecce.