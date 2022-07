30-07-2022 18:37

Il Napoli spera nell’arrivo di Giovanni Simeone. L’attaccante del Verona è in orbita partenopea già da diversi giorni e molti tifosi sperano che la trattativa possa finalmente sbloccarsi. L’attaccante argentino potrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio al posto del partente Petagna, che sembra invece destinato a giocare con la maglia del neopromosso Monza nella prossima stagione.

Napoli-Simeone: c’è un nuovo indizio

L’Hellas Verona affronta in amichevole la Cremonese ma per la seconda partita consecutiva, Giovanni Simeone non sarà della partita. Il giocatore argentino non è presente neanche in panchina per la gara contro la Cremonese lasciando pensare che la decisione sia quello di preservarlo da eventuali infortuni che potrebbero mettere a rischio il suo trasferimento al Napoli.

Napoli: un indizio che fa sognare

In un’estate molto difficile dal punto di vista del mercato per i tifosi del Napoli, tanti tifosi vedono come un netto upgrade il possibile arrivo dell’attaccante argentino che proprio contro gli azzurri ha segnato gol importanti nel corso della sua carriera italiana. Anche il giornalista Carlo Alvino stuzzica i fan sull’argomento: “Che dite sarà un infortunio serio quello di Simeone che salta la seconda amichevole consecutiva?”, scrive su Twitter accompagnandolo a faccine sorridenti e all’hashtag “si fa per ridere”.

I tifosi del Napoli possono dunque sognare l’arrivo del giocatore: “Basta prenderlo prima di Verona-Napoli altrimenti ci segna ancora una volta”, scrive Cristiano. Anche Il Munaciello la butta sull’ironia: “Per il recupero i medici gli hanno consigliato una dieta mediterranea e aria di mare”. Mentre Agostino sogna in grande: “Con Kepa, Raspadori e Simeone a completare l’organico non si può parlare di ridimensionamento. Anzi direi programmazione, svolta e nuovo ciclo”.

