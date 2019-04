Napoli-Atalanta, probabili formazioni

Nel posticipo di Pasquetta (ore 19) l'Atalanta visita il Napoli con l'obiettivo di portare a casa tre punti cruciali per la volata alla Champions. Gli uomini di Gasperini sperano di approfittare del particolare momento dell'ambiente partenopeo, demotivato per un secondo posto ormai sicuro da tempo e disilluso dopo l'uscita dall'Europa League contro l'Arsenal.

Ancelotti spera di rivitalizzare i suoi con alcune novità di formazione: in difesa Malcuit e Mario Rui rimpiazzeranno Maksimovic e Ghoulam. Al centro Luperto avanti su Chiriches. A centrocampo confermati Callejon, Allan, Zielinski, Ruiz ma Verdi scalpita. In attacco Insigne potrebbe giocare titolare per riscattarsi dopo i fischi di giovedì scorso: al suo fianco Mertens.

Gasperini ha un dubbio Ilicic: lo sloveno ha un problema al ginocchio ma potrebbe stringere i denti e giocare in attacco al fianco di Zapata. Alle loro spalle Gomez. In caso di assenza di Ilicic, dovrebbe giocare Pasalic e non Barrow, mentre il Papu avanzerebbe al fianco di Zapata.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Ruiz; Mertens, Insigne.

Atalanta (3-4-1-2):Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata

