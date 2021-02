Napoli, Auriemma scatena i tifosi: “C’è chi fa il gioco sporco”

Polverone Napoli. La situazione tra Gattuso e De Laurentiis sembra ormai difficile da ricomporre. Anche la vittoria contro il Parma non ha riportato il sereno in casa azzurra come hanno dimostrato le parole del tecnico dopo la gara con i ducali. Il rapporto tra il presidente e il tecnico sembra essersi definitivamente incrinato e un ruolo chiave in tutto questo lo hanno giocato anche i media locali, con le tante critiche piovute sull’allenatore.

L’attacco di Auriemma

E su questa situazione il giornalista Raffaele Auriemma passa all’attacco in un video su YouTube: “Non c’è mai stato un caso del genere. Non ho mai visto in una big che un allenatore che è in linea con i programmi imposti dalla società, vedere una parte dei media che stanno puntano il cannone in direzione dell’allenatore. Gattuso ha i suoi limiti, ma da qualche parte stonata si sta dicendo che bisogna mandare via l’allenatore. Sono portato a pensare che ci siano dei soggetti che non capisce niente di calcio, chi vuole mandare via Gattuso forse non è neanche tifoso. Ci sono delle persone che vogliono inquinare i pozzi del Napoli”.

Il giornalista napoletano parla di clima di fango e di terrorismo intorno a Rino Gattuso, sostenendo che il tecnico viene preso di mira e per questo si merita anche di più l’affetto dei tifosi. “Qui c’è una malafede che fa paura, non so chi sta facendo il lavoro sporco e perché. Non riesco a capire chi sta facendo questo e per quale motivo”.

La reazione dei social

Le parole del giornalista non passano inosservate, sono tanti i tifosi del Napoli che in questa situazione si sono schierati dalla parte dell’allenatore che ha ricevuto molte più critiche di quante ne meritasse. “Ci sono persone che vogliono destabilizzare l’ambiente, creando inutilmente malafede. I veri tifosi ragionano. Gattuso non si tocca”. Molti tifosi azzurri mettono nel mirino una parte della stampa napoletana: “Che sia capace oppure no Gattuso è un conto, ma che giornalisti chiedono, paventano e implorano l’esonero non esiste”, scrive Gerardo.

Ma c’è anche chi è convinto che un cambio di guida tecnica sia necessario come Massimiliano che scrive: “Dopo un anno questo è il gioco e siamo tutti tristi. I risultati non vengono con questo modo di interpretare le partite. Forse è meglio cambiare per salvare questa stagione e impostare la prossima, sempre che sia abbia l’allenatore giusto tra le mani”. Ma la maggior parte sono dalla parte di Gattuso: “Sta facendo bene nonostante i molti infortuni in giocatori chiave, siamo ancora in corsa in tutte le competizioni. Purtroppo alcuni pseudogiornalisti e tifosi stanno creando tensione e facendo il male del Napoli. Ringhio uno dei pochi uomini veri in questo calcio”.

SPORTEVAI | 02-02-2021 08:45