Napoli, Bergomi: "Azzurri consapevoli dei propri obiettivi"

10-10-2022 09:08

Beppe Bergomi, commentatore tecnico di Sky, ha spiegato la sua opinione sul Napoli di Spalletti: “E’ una squadra consapevole, sa quello che vuole e Luciano deve essere bravo nell’arco della stagione. Questo è un anno particolare, l’abbiamo sottolineato mille volte, i momenti di crisi e difficoltà arriveranno. Lì mi aspetto il vero Napoli, che non vada in difficoltà ma sappia risolvere le situazioni. Puoi perdere una partita, ma come ha dimostrato il Milan la settimana scorsa, poi ti devi riprendere subito. Questa è una squadra forte e migliorata con in cambi. Senza togliere a quelli che sono andati via, sono tutti giocatori in crescita, giovani e dal potenziale di crescita. Da Kvaratskhelia, a Raspadori, Simeone. E Kim non è a livello di Koulibaly, ma non ha ancora sbagliato una partita. Anche con la Cremonese ha fatto due recuperi, quando è stato dribblato Rrahmani da Dessers lui era lì vicino ed è intervenuto molto bene”.