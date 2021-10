Napoli, bufera per i due rigori: moviole contrastanti e rabbia sul web

29-10-2021 08:48

Ora che non li sbaglia più stanno diventando un problema. Per gli altri ovviamente. Il Napoli sta imparando a segnarli i rigori che gli danno, Insigne dopo averne falliti tre dall’inizio della stagione ieri ha indovinato l’angolino per tutte e due volte dal dischetto, mettendo al sicuro la vittoria degli azzurri sul Bologna dopo la rete iniziale di Fabian Ruiz ma c’erano davvero quei rigori? Tra le altre tifoserie inizia a serpeggiare più di un dubbio unito a un certo fastidio, tanto più che anche i moviolisti non sono tutti sulla stessa linea.

Con un tweet Giovanni Capuano di Panorama sottolinea: “La saga della confusione continua: per la Gds in Napoli-Bologna ok il primo rigore e da non concedere il secondo (che voleva battere Osimhen ndr), per il CorSport c’erano tutti e due”.

I tifosi degli altri club ironizzano sui tanti rigori concessi al Napoli

Fioccano i commenti sui social: “Se il Milan avesse vinto con due rigori concessi nella stessa partita, a Napoli si sarebbe talmente pianto che si sarebbe formato il Po partenopeo” o anche: “Penso che per lo scudetto siano i favoriti. Il vento spira forte …” oppure: “Il primo è frutto del contrasto con Osimhen che “fa alzare il braccio a Medel” ci dicano se è rigore o meno, il secondo è uno scandalo e basta”.

L’ironia spopola sul web: “Attendiamo Le Iene e Report. Ah no, non riguarda la Juve, quindi non accadrà…” o anche: “Aurelio si lamenta, classico stile piagni e fotti” e ancora: “Il Napoli 7 rigori su 9 partite. Taccio sul Milan dello scorso anno… Pero’ il problema è il rigore di Inter Juve. La barzelletta dei media”.

L’accusa sui rigori e il metro arbitrale

Matteo Marani allarga il discorso: “I mezzi rigori sono diventati rigori pieni, c’è un metro arbitrale che è diverso in Europa”. La risposta dei tifosi del Napoli è lapidaria: “alzano polemiche per i rigori che non incidono, per creare alibi e giustificare i rigori non dati che avrebbero fatto la differenza”.

SPORTEVAI