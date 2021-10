Napoli, tifosi con i piedi per terra ma pronti a sognare

28-10-2021 22:56

Il Napoli supera 3-0 il Bologna e affianca il Milan in testa alla classifica. A decidere il posticipo del Maradona sono la splendida intuizione dalla distanza di Fabian Ruiz e la doppietta dal dischetto di Lorenzo Insigne, che cancella gli ultimi errori dagli undici metri e mette in archivio la gara. Sui social, i tifosi si godono il successo, ma predicano calma.

Napoli-Bologna, Insigne gioie e dolori

Al 14′, Insigne si divora il gol del vantaggio vanificando un’ottima ripartenza, che conclude con un tocco morbido a scavalcare Skorupski su cui salva senza grandi patemi Medel. I social non ci stanno e commentano con delusione: “Un classico che Insigne non segna”, e un altro tifoso rivela: “A me questo Insigne che deve giocare sempre ha un po’ rotto”.

Passano 4′ e l’ingenuità di Svanberg in uscita spalanca la porta a Fabian Ruiz, che lascia partire un sinistro imparabile per Skorupski e regala il vantaggio agli azzurri. C’è chi polemizza: “Altre tifoserie avrebbero già raccontato Fabian come il nuovo Cruijff” e chi sottolinea: “Mamma mia che siluro”.

Al 40′ arriva il raddoppio, con il rigore di Insigne dopo il tocco con il braccio in area di Medel. Visti i precedenti, prima della trasformazione, i tifosi azzurri commentano con timore: “Insigne rigorista me fa veni l’ansia“, scrive qualcuno. E anche dopo il gol c’è chi sottolinea: “Miracolo al Maradona, Insigne segna un rigore”, oppure: “Per me continua a non saperli tirare però”.

Napoli-Bologna, tifosi in estasi

Al 15′ della ripresa, Osimhen conquista il secondo rigore di serata e si prende i complimenti dei suoi tifosi: “Victor Osimhen è semplicemente straripante“, “Osimhen è forte come Cavani, va detto”. Insigne non sbaglia e cala il tris, sui social, per molti il rigore è dubbio e anche qualche tifoso azzurri ammette: “A parti invertite questo rigore mi avrebbe dato alquanto fastidio“, “Lo prendo volentieri questo rigore ma se me lo danno contro faccio esplodere qualcosa“.

A 3′ dal novantesimo si rivede in campo Ghoulam, che i tifosi azzurri salutano con piacere e stupore. C’è chi scrive: “Speravo proprio entrasse Ghoulam. Forza ragazzo!”, “Bentornato fratello“, qualcuno scherza: “Vedo in entrata uno uguale uguale a Ghoulam, chissà chi è?” e chi chiede: “Il prossimo rigore deve tirarlo Ghoulam!”.

Al triplice fischio finale, i tifosi predicano calma: “È un Napoli sorprendente. Piedi incollati al pavimento ma è un grande Napoli”, e ancora: “Tutti insieme, passo dopo passo“. Non manca chi esalta il lavoro di Spalletti e commenta: “Vedere questa squadra che sul 3-0, al 90′, fa ancora un pressing molto intenso e ordinato è l’immagine migliore del lavoro, innanzitutto mentale, che Spalletti ha fatto su questa squadra” e chi si gode il risultato, senza se e senza ma: “Mamma mia che squadra. Così si sogna. Dominio assoluto Napoli-Bologna è un spettacolo per gli occhi veder giocare il Napoli così. Fateci sognare“.

