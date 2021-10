Le Iene su Inter-Juventus, scoppia il caso: è polemica!

27-10-2021 10:00

Si è tornati a giocare con il turno infrasettimanale in serie A ma l’attenzione sull’episodio che ha scatenato mille polemiche in Inter-Juventus non tende davvero a placarsi. Ultimi a iscriversi alla lista del polverone calcistico-mediatico sul rigore assegnato dopo il richiamo del Var da Mariani per fallo di Dumfries su Alex Sandro, poi trasformato da Dybala per l’1-1 in zona Cesarini, sono state Le Iene nella puntata andata in onda ieri sera. Riaccendendo la mai sopita polemica social tra interisti e juventini.

Inter-Juve a Le Iene come un anno fa sul caso Pjanic

All’interno della puntata de Le Iene andata in onda ieri in prima serata su Italia 1 con la presenza speciale di Paola Egonu in conduzione con Nicola Savino, è andato in onda un servizio in cui la trasmissione di satira e inchiesta è tornata a occuparsi di un episodio da mille polemiche in Inter-Juventus. Lo aveva già fatto, sempre con Filippo Roma, in occasione degli sviluppi del caso Pjanic nel match tra nerazzurri e bianconeri di oltre tre anni fa (presunto fallo su Rafinha non punito col giallo) decisivo ai fini della vittoria della Juve di quello scudetto in volata col Napoli.

Filippo Roma intervista l’arbitro Mariani su Inter-Juve

La iena Filippo Roma ha cercato così di fare luce anche sul caso del rigore Dumfries-Alex Sandro che ha scatenato mille polemiche tra gli interisti. Ha provato anche a intercettare Filippo Mariani, l’arbitro di quel match che prima ha valutato non falloso l’intervento del terzino interista salvo poi tornare sulla sua decisione dopo il richiamo di Guida dalla sala Var. Mariani alle ripetute domande della iena si è trincerato dietro un “Non posso parlare, deve chiedere alle nostre istituzioni, abbiamo un regolamento interno, per parlare devo essere autorizzato”.

Ancora Inter-Juve, Le Iene: “C’è qualcosa che non Var?”

Questo è il titolo del servizio della trasmissione di Italia 1 che nel corso della sua inchiesta, oltre a riproporre alcuni spezzoni del caso Pjanic, ha chiesto ripetutamente quella trasparenza e comunicazione che lo stesso presidente Aia, Trentalange, aveva annunciato all’atto del suo insediamento. Lo stesso Roma ha raggiunto telefonicamente Trentalange per chiedere spiegazioni sul protocollo Var e sul caso Inter-Juve avendo in risposta un secco “no comment”.

Paparesta sul rigore di Inter-Juve: “Non era un caso da Var”

Tra le varie testimonianze riportate c’è anche quella dell’ex arbitro Gianluca Paparesta che a precisa domanda ha risposto: “Secondo me Mariani e il Var hanno sbagliato, c’è ampia, c’è disparità nell’applicare le regole nelle varie partite. Ci rimette così la credibilità degli arbitri. L’arbitro ha visto l’azione da due metri considerandola non da rigore; viene poi richiamato e cambia decisione. Non si tratta di evidente errore dell’arbitro”.

Le Iene, scoppia la polemica social: juventini sul piede di guerra

Il servizio de Le Iene non è piaciuto alla grande fetta di tifosi juventini che ancora una volta hanno manifestato la loro rabbia contro al trasmissione di Italia 1 rea, secondo loro, di averli oramai presi di mira: “Vi segnalo #leiene servizio sui rigori alla Juve, ma stiamo davvero scherzando ? Io mi vergogno di vedere queste cose, Agnelli se ci sei batti un colpo, siamo STUFI!” scrive una tifosa, un altro va oltre: “Il problema non sono le #LeIene ma quelli che li seguono nel 2021”.

