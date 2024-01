Napoli, chi è Ngonge, l’ultima fiamma di De Laurentiis sul mercato

Il Napoli cerca rinforzi: l'ultima idea porta a Ngonge del Verona, corteggiato anche dalla Fiorentina. L'ex Bruges sarebbe un'alternativa a Politano

10-01-2024 11:12

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Il Napoli piomba su Cyril Ngonge, talento belga del Verona che ha già segnato cinque gol in campionato. L’ala destra classe 2000 è il giocatore individuato per far rifiatare Politano, viste le difficoltà di Lindstrom, che finora ha trovato pochissimo spazio.

Chi è Ngonge, il talento su cui ha messo gli occhi il Napoli

Valutato sui 12 milioni di euro e corteggiato anche dalla Fiorentina, Ngonge è la pedina che manca al Napoli dopo l’addio di Lozano, che si alternava con Politano sulla destra. Nato a Ukkel, in Belgio, ha iniziato prestissimo a giocare calcio. A 6 anni è entrato a far parte delle giovanili dell’Anderlecht, poi, quando all’età di 14 anni gli fu comunicato che non era pronto per giocare nell’undici titolare, passò al Club Bruges, per intenderci la compagine che negli ultimi anni ha lanciato talenti come De Ketelaere, Noa Lang, Meunier, Openda e Kossounou. Prima del trasferimento in Italia, l’avventura in Olanda a partire dalla stagione 2019/20.

Con Jong PSV, RKC Waalwijk e Groningen, squadre in cui segna anche un discreto bottino di reti. In chiaroscuro la sua ultima tappa a Groningen: segna sì il miglior gol dell’Eredivisie 2021/22 ma poi finisce fuori squadre per motivi disciplinari.

Ngonge, la videochiamata con Amrabat e il trasferimento a Verona

C’è un retroscena legato al suo trasferimento al Verona nel gennaio dello scorso anno, quando il club scaligero era a caccia di rinforzi per raggiungere la salvezza. Determinante per far sì che accettasse la destinazione italiana è stata la videochiamata con Amrabat, con cui aveva condiviso l’esperienza al Bruges.

I commenti positivi su Verona e il Verona ricevuti dal suo ex compagno di squadra hanno spinto Ngonge ad accettare una nuova sfida in Serie A, rivelandosi fondamentale per la permanenza degli scaligeri tra le big d’Italia. Sì, perché dopo aver segnato tre reti in campionato, ne ha segnate due pesantissime nello spareggio salvezza vinto 3-1 contro lo Spezia.

I numeri di Ngonge nel 2023/24 e le caratteristiche tecniche

Idolo del Bentegodi a buon diritto, Ngonge ha fin qui collezionato 18 presenze in campionato, andando a bersaglio cinque volte e confezionando anche due assist. Il suo ruolo preferito è quello di esterno offensivo destro: parte da lì per poi accentrarsi e provare la conclusione col mancino. Ma, avendo una buona vena realizzativa, può essere anche impiegato come prima punta. Il Napoli lo ha messo nel mirino: De Laurentiis riuscirà ad affondare il colpo?