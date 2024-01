Napoli, De Laurentiis lavora alla rivoluzione: nuovo incontro con Conte e pensa a Petrachi d.s.

Il presidente azzurro ha ripreso a corteggiare il tecnico salentino per la prossima stagione, con lui potrebbe arrivare anche l’ex direttore sportivo di Roma e Torino

05-01-2024 17:00

Nello scorso novembre Aurelio De Laurentiis non è riuscito a convincere Antonio Conte a subentrare a Rudi Garcia alla guida del Napoli, ma il presidente del club partenopeo non ha ancora mollato la presa: nei giorni scorsi c’è stato un nuovo incontro con l’allenatore salentino. Nella prossima stagione ADL potrebbe affiancare a Conte un nuovo d.s.: il favorito è Gianluca Petrachi.

Napoli, nuovo incontro tra De Laurentiis e Conte

Antonio Conte resta l’obiettivo numero uno di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli nella stagione 2024/25. Dopo non essere riuscito a convincere il tecnico salentino a diventare l’allenatore degli azzurri dopo l’esonero di Rudi Garcia, ripiegando sull’amico Walter Mazzarri, ADL è ora tornato alla carica: secondo Sportitalia, De Laurentiis e Conte si sarebbero già incontrati nei giorni scorsi. L’ex c.t. preferirebbe approdare al Milan dopo l’eventuale addio di Stefano Pioli, ma nello scorso ottobre lo stesso Conte ammise di essere affascinato da piazze come Napoli e Roma, a patto di entrare in carica all’inizio della stagione e non nel mezzo.

Napoli e un mercato in funzione dell’arrivo di Conte

Con le operazioni del mercato di gennaio sembra che il Napoli stia preparando il terreno proprio all’arrivo di Conte, con l’ingaggio di giocatori adatti al passaggio dalla difesa a quattro a quella a tre, la preferita del tecnico salentino. Pasquale Mazzocchi, che potrebbe essere ufficializzato oggi, è l’esterno a tutta fascia che mancava al Napoli. Inoltre ADL sta valutando l’ipotesi di cedere Matteo Politano, esterno di difficile collocazione tattica per Conte, e di ingaggiare un centrocampista muscolare e un centrale rapido, elementi fondamentali per il 3-5-2 dell’allenatore salentino. Rispetto al Milan, inoltre, in estate il Napoli potrebbe disporre di un potenziale economico sul mercato nettamente maggiore.

Napoli, De Laurentiis pensa a Petrachi come nuovo d.s.

Ad occuparsi della transizione tecnica e della costruzione di una squadra più adatta ai desiderata di Conte potrebbe essere un nuovo direttore sportivo. Mauro Meluso s’è insediato la scorsa estate dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, ma pare non aver convinto a pieno De Laurentiis: secondo Tuttosport, il presidente del Napoli sta pensando a Gianluca Petrachi, ex d.s. di Roma e Torino, per la prossima stagione.