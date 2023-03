Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si scaglia contro il nuovo format della Champions League e denuncia: “Mette a repentaglio la salute dei giocatori”

15-03-2023 15:06

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Aurelio De Laurentiis può essere accusato di molte cose ma di sicuro le sue interviste non sono mai banali. Il presidente del Napoli è sempre molto schietto nelle sue dichiarazioni soprattutto quando si tira in ballo la visione di calcio che ha in mente, con particolare riferimento all’aspetto economico della vicenda e anche nel corso dell’intervista a Bild non ha disatteso le aspettative.

De Laurentiis contro la nuova Champions: “E’ una follia”

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre promosso la sua idea di calcio e delle competizioni europee. Nel corso di un intervista al quotidiano tedesco Bild, il numero uno del Napoli lancia messaggi al veleno contro la nuova formula della Champions League che entrerà in vigore nel 2024.

E’ una follia, mette in pericolo la salute dei calciatori e le finanze dei club. L’intero format deve essere radicalmente cambiato, la mia proposta potrebbe fruttare almeno 10 miliardi di euro. Bisognerebbe ridurre il numero di partite dei campionati nazione, ad esempio con 16 squadre a torneo e non più 18 o 20 come adesso. Ciò ridurrebbe il carico dei primi sei club in ciascuno dei cinque principali campionati.

De Laurentiis, nel mirino finisce anche l’Eca

Nel corso della sua intervista, alla vigilia di Napoli-Eintracht, il presidente De Laurentiis attacca anche l’Eca, l’associazione dei club europei: “In questo momento non rappresenta i club come dovrebbe fare, è diventata tutt’uno con la Uefa che gestisce troppi soldi. Ma chi mette su il circo, cioè noi club, dovrebbe avere anche più soldi. Quando soldi dovrebbe prendere la Uefa per alzare le palle nei sorteggi?”.

Uefa nel mirino: i social scatenati dalle parole di De Laurentiis

Le parole di Aurelio De Laurentiis scatenano l’ennesima polemica sui social dove la Uefa continua a essere presa di mira. In molti si dichiarano d’accordo con le parole del presidente del Napoli, ma c’è anche chi ha pareri diversi: “La proposta concreta si chiama Superlega, osteggiata a destra e a manca”. Mentre c’è chi lo considera profetico: “Quando fa queste dichiarazioni prima viene deriso, poi quello che dice si verifica puntualmente. E’ un luminare”.