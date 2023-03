Episodi già preoccupanti nella notte in una città presidiate dalle forze dell'ordine e sotto stretta osservazione per via della presenza di tifosi tedeschi che continuano ad arrivare

15-03-2023 13:15

Quel che sta accadendo a Napoli era prevedibile, oltre che fissato nei provvedimenti che sia il Tar sia la prefettura hanno adottato nel corso degli ultimi giorni per arginare eventuali scontri e tafferugli, a ridosso di Napoli-Eintracht, in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Napoli-Eintrecht, l’appello di Di Lorenzo

Anche per questo sui social è arrivato l’appello del capitano Di Lorenzo, che ha invitato i tifosi partenopei alla pacatezza, alla moderazione. I primi tifosi tedeschi, intanto, sono arrivati ieri sera a Salerno: la questura ha monitorato la situazione, segnalando il tutto anche ai colleghi di Napoli. Una massa che dalle immagini si vede scortata sul lungomare, ma nonostante la cautela adottata dalle forze dell’ordine non sono mancati i primi problemi dei quali vi diamo conto.

Con loro sono arrivati in città anche alcuni tifosi dell’Atalanta, rivali storici dei napoletani che si sono “uniti” ai tedeschi.

Fumogeni contro il pullman tedesco

Alcuni fumogeni sono stati lanciati contro i tifosi tedeschi scortati dalla polizia in autobus, in una zona della città periferica. Su via Marina, durante il tragitto, c’è stato un blitz di ultrà locali: un agguato con lancio di fumogeni, pietre e bottiglie a un mezzo in transito: molta paura, indubbia crescita del clima di ansia ma per fortuna nessun ferito.

Inoltre uno degli alberghi del lungomare, dove soggiornano i supporter tedeschi, è guardato a vista da agenti di polizia, per evitare ulteriori casi di guerriglia urbana tra tifosi di opposte fazioni.

Scontri nella notte a Napoli tra alcuni tifosi azzurri e i pullman che scortavano i tifosi tedeschi nel punto di raccolta. Pare che non ci siano feriti…

Fuggi fuggi generale dopo l’intervento delle forze dell’ordine per identificare gli aggressori.#NapoliEintracht pic.twitter.com/JLTKSS2wru — Matteo Sorrentino ✍🏻 (@MatteoSorrenti) March 15, 2023

Napoli, primi problemi per la presenza dei tedeschi in città

In nottata dieci persone vestite di nero hanno lanciato bottiglie di vetro contro un bar in Piazza Bellini. Da una prima ricostruzione sarebbe emerso che nel gruppo vi fossero diversi ultras della squadra di calcio dell’Eintracht Francoforte.

In piazza sono subito intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli che ora stanno indagando sull’accaduto e che potrebbero ritrovarsi a dover fronteggiare un numero di tifosi tedeschi che giungeranno in giornata, in occasione della partita del Maradona. Il lungomare è militarizzato, come accennavamo prima per contenere l’eventuale corteo di tifosi.

Le immagini che arrivano in tempo reale, riportate da Il Mattino, mostrano un corteo non autorizzato da via Toledo a Piazza del Gesù, mostrano circa 250 tifosi dell’Eintracht Francoforte concentrati nella piazza partenopea per una manifestazione non autorizzata. Napoli è blindata, con disagi inevitabili per i cittadini in nome della sicurezza.

Fonte: ANSA

Tifosi tedeschi in albergo, rischio turisti

Il dispiegamento di agenti sarà imponente e capillare, per evitare che vi possa essere un confronto diretto tra le tifoserie opposte e episodi di difficile gestione, sul tessuto cittadino. Quindi qualche disagio di circolazione, per le opportune misure studiate ad hoc per la presenza di “turisti” tedeschi che hanno già imposto un livello altissimo di attenzione.

Insomma la tensione si respira, ma l’operato delle forze di polizia e degli agenti sul territorio è finalizzato a evitare il peggio. La Digos di Napoli ha fortemente consigliato alle forze di polizia tedesche e ai supporter dell’Eintracht di rimanere in albergo sul lungomare per evitare contatti.

Fonte: ANSA

Il punto è che nessun tifoso potrà assistere alla gara dallo stadio per il divieto di vendita dei biglietti e quindi c’è il rischio che i supporter possano andare in giro per la città da “turisti”. Un rischio davvero alto.

