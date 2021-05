Napoli: da nemico a eroe: i tifosi vogliono lui

Tutti lo vogliono ma per il momento nessuno riesce a prenderlo. Massimiliano Allegri sembra essere il vero uomo del mercato a più latitudini. L’ex allenatore della Juventus dopo l’addio al bianconero ha preferito restare a guardare in attesa della chiamata giusta che almeno fino a questo momento sembra non essere ancora arrivata.

Il ritorno alla Juventus

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato moltissimo di un suo ritorno alla Juve. La società bianconera, che ieri ha festeggiato la vittoria della Coppa Italia, è reduce da due anni di gioie e dolori e in molti sostengono che Andrea Pirlo non sia l’uomo giusto per il futuro; con il toscano invece che rappresenta una garanzia per il suo passato a Torino.

Allegri: il Napoli si inserisce

Situazione diversa in casa Napoli. La società partenopea sembra aver chiuso anzitempo il suo rapporto con Rino Gattuso. Il tecnico calabrese sta facendo un ottimo lavoro all’ombra del Vesuvio e con una vittoria domenica garantirebbe alla sua squadra l’accesso alla Champions League, dopo aver conquistato una Coppa Italia nella passata stagione. Nelle ultime ore si è fatta fortissima la candidatura di Massimiliano Allegri, che da ex nemico, potrebbe diventare un eroe per i tifosi napoletani. Il suo nome sembra aver superato anche quello di Luciano Spalletti nelle preferenze del presidente De Laurentiis, ma il tecnico ex Juve sembra ancora in attesa di una chiamata al Real Madrid.

Tifosi sicuri: E’ l’uomo giusto

Nonostante il passato juventino con uno scudetto vinto ai danni del Napoli di Sarri, per tanti tifosi azzurri quello di Allegri è il nome giusto per dare vita a un nuovo ciclo. “Voglio capire Sarri (e comunque non lo capisco), voglio capire Spalletti (ed è una follia) ma preferire Gattuso ad Allegri è come scegliete di andare a letto con Anna Mazzamauro e scartare Miriam Leone. Nel cervello avete il tonno scaduto”. E ancora: “Fatemi capire una cosa: Spalletti non va bene perché non ha mai vinto e ha un brutto carattere, Allegri no perché ha vinto tutto ma qui non puoi vincere. Mi spiegate chi volete?”.

Ma c’è anche chi non riesce a superare le battaglie del passato come Lello che scrive: “Il popolo napoletano, e io in primi, preferisco Gattuso. Ma se non ci fosse possibilità di risolvere la situazione con il presidente. Allora la soluzione è soltanto una: Maurizio Sarri. A Spalletti non lo vogliamo e nemmeno a uno juventino come Allegri”.

