Juventus, il Real accontenta Allegri: 120 milioni per 2 gioielli

Stando alle ultime indiscrezioni, il Real Madrid e Massimiliano Allegri sono sempre più vicini. L’ex tecnico della Juventus è il candidato numero uno per sostituire Zinedine Zidane sulla panchina dei blancos e l’allenatore francese potrebbe prendere il posto di Andrea Pirlo in bianconero.

Qualora Massimiliano Allegri dovesse firmare con il Real Madrid, Florentino Perez sarebbe disposto ad accontentare le richieste del tecnico toscano. Come riporta ‘DefensaCentral’, i blancos sono molto attenti alle situazioni legate al Liverpool e specialmente alla Juventus, squadra che il mister 6 volte campione d’Italia conosce molto bene.

La mancata qualificazione della Juventus alla prossima Champions League potrebbe portare alla cessione di qualche big. Il Real Madrid e Allegri sarebbero pronti ad approfittare della situazione, con due top player bianconeri già nel mirino.

I blancos starebbero ancora pensando a Mbappé e Haaland, ma le trattative non sono semplici. Il Real Madrid potrebbe allora investire ben 120 milioni per 2 gioielli della Juventus per soddisfare Allegri sul mercato: Paulo Dybala e Matthijs de Ligt.

Il numero 10 argentino si è svalutato col tempo e col rinnovo in scadenza nel 2022 potrebbe essere il vero affare del mercato estivo. Il Real Madrid investirebbe 40 milioni di euro per la “Joya”, che non ha passato sicuramente una stagione semplice con la Juventus. Il difensore olandese invece costa almeno il doppio e sarebbe un sostituto ideale di Sergio Ramos o di Varane, entrambi possibili partenti. In caso di arrivo al Real, Allegri è pronto a fare la spesa nella sua ex squadra e magari domenica tiferà anche Napoli e Milan.

OMNISPORT | 19-05-2021 14:41