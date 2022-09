Napoli dall'inferno al Paradiso ma i tifosi non risparmiano le critiche

10-09-2022 17:01

Erano già pronti i coccodrilli, pre-stampate le critiche, scritte col copiaeincolla di quelle fatte dopo il Lecce o lo scorso anno, quando il Napoli al Maradona ci lasciò praticamente lo scudetto perdendo punti a valanga contro le piccole, ma a salvare Spalletti e gli azzurri contro lo Spezia ci ha pensato proprio uno dei più criticati. Quel Raspadori che – inserito come centravanti al posto dell’infortunato Osimhen – ha fatto fatica ad integrarsi nei meccanismi degli azzurri. Il suo gol allo scadere consente al Napoli di non fare come Penelope, ovvero di tessere e distruggere subito dopo. Dimenticata la sbornia col Liverpool oggi il Napoli prende i tre punti e scappa ma sui social assieme alla gioia per i tre punti c’è anche rabbia mista a paura per un match da batticuore.

Napoli, per Raspadori prima le critiche e poi la gioia

Si diceva di Raspadori, bersagliato sui social durante la gara (“40 milioni per Raspadori sono il pacco più grande della storia del calcio”). Poi la musica cambia: “Il calcio è lo sport più strano del mondo: Raspadori 90 minuti disastrosi, ha sbagliato tutto ciò che poteva, creato difficoltà alla propria squadra e, seppure a porta vuota, la mette dentro al 90°” e anche: “Raspadori si riscatta dopo una partita da 4.5″

Napoli: Spalletti criticato per l’eccessivo turnover

Sui social si leggeva di tutto: “per sbloccarla l’unica cosa era far entrare il Liverpool” e anche: “Sfiorata tragedia come anno scorso. Capisco i turni di riposo etc. Ma caro Spalletti metti il risultato al sicuro con la formazione vincente e poi sostituisci. Che sono queste formazioni inventate contro queste squadre del catenaccio assoluto?”

Napoli, i tifosi bocciano Elmas

Oltre a Ndombele nel mirino dei tifosi ci va soprattutto Elmas: “Ad Elmas si è rotto il tasto per passare palla? Bah, due occasioni sprecate”, oppure: “Spiegatemi cosa Spalletti vede in Elmas” e anche: “Elmas troppo egoista” e poi: “Elmas impara a passare la palla te prego”

Nessuno risparmia il macedone: “Caro Elmas, se non la passi lí ci sono due alternative: o sei Messi e vai in porta col pallone o sei un co…” e poi: “ma elmas da chi è raccomandato?” e anche: “Chi definisce Elmas ancora “diamante grezzo”, è pregato di emigrare alle isole Diomede” e infine: “Elmas deve crescere tatticamente. Fa troppa fatica ad interpretare la partita”.