Napoli, De Laurentiis conferma l'addio di Mertens

23-07-2022 18:30

L’avventura di Dries Mertens con la maglia del Napoli. A ufficializzare l’addio al club partenopeo dell’attaccante belga è stato il presidente Aurelio De Laurentiis, durante un’intervista a Radio Kiss Kiss. Non è stato trovato l’accordo per il rinnovo e Mertens lascia così Napoli dopo nove anni.

Dopo gli addii di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, arriva il saluto definitivo a un’altra grande bandiera del recente passato del Napoli. Oltre al saluto a Mertens, De Laurentiis ha confermato come manchino i dettagli per l’arrivo di Kim Min-Jae e il forte interesse per Giovanni Simeone.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE