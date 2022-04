23-04-2022 11:16

Se lo scudetto sembra ormai essere diventato un sogno impossibile dopo i passi falsi casalinghi con Fiorentina e Roma, la Champions rimane un obiettivo a portata di mano del Napoli. Manca solo il conforto dell’aritmetica a Spalletti e alla truppa azzurra per festeggiare il ritorno nella competizione europea più importante e prestigiosa dopo due anni di assenza. In fondo, il tecnico di Certaldo era stato preso proprio per questo.

Napoli, il sogno Champions è Luis Alberto

Per rinforzare la squadra in vista della Champions League si sta muovendo in prima persona il presidente De Laurentiis. Le cronache dalla Capitale riportano di un incontro a cena tra il numero uno del Napoli e il suo collega della Lazio, Lotito. Si è parlato di mercato. A Sarri interessa Mertens, al Napoli invece Luis Alberto, che col tecnico toscano non ha mai legato e che, tramite l’agenzia You First, ha lanciato segnali al club azzurro. Servono 40 milioni, il Napoli vorrebbe inserire nell’affare Petagna e non ‘Ciro’. Lotito ha risposto col classico: “Faremo sapere”.

Le grandi manovre del Napoli sul mercato

Nello scacchiere tattico di Spalletti Luis Alberto prenderebbe il posto di Zielinski, troppo incostante nell’arco della stagione e in preoccupante calo da gennaio. Ma il Napoli si muove anche in altri ruoli. Praticamente definite dal ds Giuntoli due importanti operazioni. Il gioiellino georgiano Kvaratskhelia sostituirà Insigne, promesso sposo del Toronto, mentre a sinistra è fatta per Olivera, terzino uruguaiano del Getafe.

Napoli su Luis Alberto, tifosi entusiasti

La prospettiva di ingaggiare un crack del campionato italiano come il ‘Mago’ – seppur reduce da un’annata non troppo brillante – attira non poco i tifosi partenopei. “Finalmente un giocatore importante accostato al Napoli e non i soliti giovani da valorizzare”, scrive Antonio. Per Pasquale “se sta bene sarebbe un colpone. Quello di quest’anno è stato la sua controfigura”. Perplesso invece Michele: “Sono scettico: quando mai Lotito e De Laurentiis hanno fatto affari insieme?”. Mentre Vincenz ha dubbi: “Trent’anni e un rendimento calante: a me dà tutta l’aria di un ‘pacco'”.

